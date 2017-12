O governador Ricardo Coutinho libera hoje, cerca de R$ 6,6 milhões em créditos do Empreender PB para mais de mil empreendedores de 54 municípios. A concessão dos créditos marca a retomada das atividades do programa, após suspensão por parte do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ( TCE-PB ). O evento acontecerá às 10h, na Praça do Povo do Espaço Cultural, em João Pessoa. A secretária executiva do Empreender, Amanda Rodrigues, adiantou que ainda na solenidade será realizado o lançamento da abertura de inscrições para linha Empreender Inovação Tecnoló- gica, em parceria com a Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), além da assinatura do Convênio Empreender Centro Histórico, em parceria com o Instituto do Patrimô- nio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep). O governador Ricardo Coutinho assinou, no final da tarde de ontem, a ordem de serviço para a construção do Residencial Pedra do Reino, em Mang…